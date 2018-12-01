» » На Харьковщине мужчина «заказал» убийство друга-бизнесмена

На Харьковщине мужчина «заказал» убийство друга-бизнесмена

Сегодня, 12:41 citynews.net.ua | Напечатать

На Харьковщине мужчина «заказал» убийство друга-бизнесменаСледователи прокуратуры Харьковской области совместно с УСБУ предотвратили заказное убийство 51-летнего змиевского предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, организатором преступления оказался знакомый потерпевшего. Фермеры длительные имели дружеские и бизнес-отношения. Часто ссорились из-за денег. 42-летний подозреваемый сотрудничал с фирмой потерпевшего, поэтому хорошо знал о состоятельности фермера.

После очередной ссоры на почве долгов и финансовых обязательств бизнес-партнер решил похитить друга, а после того, как жертва перепишет на него свои активы, – убить.

Для этого злоумышленник через знакомых подыскал «киллера», которому предложил похитить фермера. В переговорах с исполнителем он обсуждал методы запугивания и пытки жертвы. Предлагалось применить паяльник, а если пытки не повлияют, то убить семью пострадавшего. Также заказчик настаивал на том, что похищенный «не должен был выйти живым».

Подозреваемый обещал хорошо заплатить исполнителю, как только активы предпринимателя перейдут к нему. Только на решение так называемых «организационных» вопросов по делу он дал около 30 тыс. грн. Деньги тратились на транспортные затраты, мобильную связь. Кроме того, «киллер» арендовал дом в Харькове, где должна была состояться кровавая расправа.

В ходе спецоперации оперативники имитировали похищение фермера. Исполнитель сообщил, где находится пострадавший. Заказчик приехал в съемный дом, чтобы лично требовать средства у предпринимателя. Там он и был задержан «на горячем».

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация похищения человека, организация покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений).

Сейчас по требованию прокуратуры суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:49

В Луганской области осудили участницу проведения «референдума» в поддержку «ЛНР»

Сегодня, 18:46

Полиция Луганщины участвует в проведении всеукраинских тактико-специальных учений МВД

Сегодня, 17:57

Оккупанты запугивают местное население ОРДЛО слухами о наступлении ОС

Сегодня, 17:26

На КПВВ "Майорское" в ближайшие дни возможны технические сбои

Сегодня, 16:59

Все захваченные РФ украинские моряки получили адвокатов

Сегодня, 15:54

Украина предложит РФ два варианта по обмену пленными

Сегодня, 14:57

В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Сегодня, 13:50

На Луганщине проводят пероральную иммунизацию диких плотоядных животных от бешенства

Сегодня, 12:36

Луганская "Заря" добыла уверенную победу в матче с"Арсеналом"

Сегодня, 12:17

В Луганской области за неделю ОРВИ заболели 3657 человек

Сегодня, 11:49

В ЕС одобрили санкции против 9 организаторов псевдовыборов на Донбассе

Сегодня, 10:20

В ВСУ рассказали, какие выплаты резервисты получат за участие в сборах

Новости Украины:

Сегодня, 18:55

Таможенники оформили юбилейную «евробляху»

Сегодня, 17:59

В одесском лагере "Виктория" завершается ремонт

Сегодня, 17:26

На КПВВ "Майорское" в ближайшие дни возможны технические сбои

Сегодня, 16:59

Все захваченные РФ украинские моряки получили адвокатов

Сегодня, 16:55

В Одессе неизвестные захватили здание медуниверситета

Сегодня, 15:54

Украина предложит РФ два варианта по обмену пленными

Сегодня, 15:25

В Днепре горела больница, спасатели эвакуировали 20 человек

Сегодня, 14:54

В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие

Сегодня, 13:58

В ВР предлагают не штрафовать нерастаможенные еврономера для военных на Донбассе

Сегодня, 13:18

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

Сегодня, 12:41

На Харьковщине мужчина «заказал» убийство друга-бизнесмена

Сегодня, 11:46

Первым рейсом поезда Мукачево-Будапешт воспользовались 10 пассажиров

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 