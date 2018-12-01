На Харьковщине мужчина «заказал» убийство друга-бизнесмена

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с УСБУ предотвратили заказное убийство 51-летнего змиевского предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, организатором преступления оказался знакомый потерпевшего. Фермеры длительные имели дружеские и бизнес-отношения. Часто ссорились из-за денег. 42-летний подозреваемый сотрудничал с фирмой потерпевшего, поэтому хорошо знал о состоятельности фермера.

После очередной ссоры на почве долгов и финансовых обязательств бизнес-партнер решил похитить друга, а после того, как жертва перепишет на него свои активы, – убить.

Для этого злоумышленник через знакомых подыскал «киллера», которому предложил похитить фермера. В переговорах с исполнителем он обсуждал методы запугивания и пытки жертвы. Предлагалось применить паяльник, а если пытки не повлияют, то убить семью пострадавшего. Также заказчик настаивал на том, что похищенный «не должен был выйти живым».

Подозреваемый обещал хорошо заплатить исполнителю, как только активы предпринимателя перейдут к нему. Только на решение так называемых «организационных» вопросов по делу он дал около 30 тыс. грн. Деньги тратились на транспортные затраты, мобильную связь. Кроме того, «киллер» арендовал дом в Харькове, где должна была состояться кровавая расправа.

В ходе спецоперации оперативники имитировали похищение фермера. Исполнитель сообщил, где находится пострадавший. Заказчик приехал в съемный дом, чтобы лично требовать средства у предпринимателя. Там он и был задержан «на горячем».

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация похищения человека, организация покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений).

Сейчас по требованию прокуратуры суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.