Первым рейсом поезда Мукачево-Будапешт воспользовались 10 пассажиров

Первым рейсом по новому маршруту «Интерсити» из Мукачево в столицу Венгрии воспользовались всего 10 пассажиров. Об этом рассказал председатель профсоюзной организации Львовской железной дороги Ярослав Афтанас, передает Укринформ.

По его словам, первое время по данному маршруту будет курсировать всего 1 вагон – будет отслеживаться спрос на поезд. В будущем в случае необходимости могут добавить 1-2 вагона.

«Венгерские коллеги-железнодорожники также склоняются к тому, что со временем будет три вагона, а это около 200 пассажиров ежедневно», - отметил Афтанас.