На выходных украинцам обещают дожди и мокрый снег

На выходных погоду в Украине будут обуславливать атмосферные фронты, ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу, 8 декабря, дождь и мокрый снег будут выпадать в западных, северных областях и местами в центральной части. На востоке, юге, на Полтавщине, Черкащине и в районах Днипра 8 декабря существенные осадки маловероятны.

«Дождь - потому что завтра днем ​​температура воздуха повысится до оттепели. Однако ближайшей ночью еще поморозит, 1-6 градусов, на северо-востоке до -10 градусов. Ветер будет юго-западным, порывистым», – отметила синоптик.

В воскресенье, 9 декабря, по ее прогнозу, атмосферный фронт сдвинется на восток, поэтому осадки, соответственно, уже будут идти на востоке, в центральной части, на юге. Север днем ​​временно очистится от мокрого снега и дождя, а на запад Украины начнет поступать новая порция влажного воздуха. Температура воздуха в воскресенье будет колебаться около нуля, на юге и западе + 2 + 7 градусов.

В Киеве 8 декабря и ночью и утром 9 декабря (карта) - мокрый снег и дождь. Днем 9 декабря - без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы около нуля, ночью 8 декабря -4-6 градусов, а ночью 9 декабря 0-2 градуса мороза.

«Словом, в ближайшее время в Украине - типичная декабрьская какабека», – подытожила Диденко