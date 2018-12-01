Украина не откажется от Керченского пролива

Украина и в дальнейшем будет пользоваться Керченский пролив и сохранит присутствие в Азовском море. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на телеканале «Прямой».

«Мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море. Когда мы будем готовы к проведению следующего перехода и проведению ротации наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав», – рассказал министр.