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Суд заочно дал 8 лет тюрьмы бывшему милиционеру за работу на "ДНР"

Сегодня, 16:44 citynews.net.ua | Напечатать

Восемь лет лишения свободы получил заочно бывший милиционер за работу на "ДНР". Такое решение вынес Бердянский городской суд Запорожской области, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Бывший сотрудник милиции совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 258-3 УК Украины, то есть участвовал в террористической организации.

"В ходе проведенного специального судебного производства установлено, что в августе-сентябре 2014 года, находясь в Торезе Донецкой области (в настоящее время - г. Чистяково) оперуполномоченный Торезского городского отдела ГУМВД Украины в Донецкой области, имея звание старшего лейтенанта, нарушил Присягу работника милиции Украины и стал одним из участников силового блока террористической организации ДНР, заняв должность так называемого "начальника криминальной полиции ДНР в г. Торезе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для убеждения местного населения в легитимности преступной деятельности указанного силового подразделения, предатель осуществлял публичные выступления, докладывая о тесном сотрудничестве с так называемыми "ополченцами", в частности, в вопросах розыска лиц, скрывающихся от террористов и задержания граждан по подозрению в содействии силам Антитеррористической операции.

Поскольку обвиняемый по настоящее время находится на временно оккупированной территории Донецкой области, ему заочно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


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