Украина и Литва подписали Дорожную карту о развитии партнерства

Президенты Украины и Литвы Петр Порошенко и Даля Грибаускайте подписали Дорожную карту развития партнерства между странами. Об этом сообщил глава украинского государства Петр Порошенко в Твиттере.

"По результатам сегодняшних переговоров с Президентом Литвы Далей Грибаускайте был подписан ряд важных двусторонних документов, среди которых Дорожная карта развития стратегического партнерства между Украиной и Литовской Республикой на 2019-2020 годы", - отметил Порошенко.

Он также отметил, что Литва одной из первых откликнулась на обращение к государствам-членам Евросоюза взять под свой патронат вопросы восстановления инфраструктуры разрушенных в результате боевых действий населенных пунктов на Донбассе.

"Уже в следующем году Литва планирует расширить свое практическое участие в реализации соответствующих проектов в г. Авдеевка. Искренне благодарны за эту важную помощь", - заявил президент Украины.

Сегодня президент Литвы Даля Грибаускайте пребывает в Киеве с рабочим визитом.