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Гройсман пообещал разобраться с проблемами при покупке билетов на поезда

Сегодня, 12:27 citynews.net.ua | Напечатать

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проверит, почему возникают проблемы с приобретением железнодорожных билетов.

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде депутат Сергей Шахов от группы «Воля народа» пожаловался, что уже несколько дней есть проблема с сайтом, где можно приобрести билеты, сообщает «Украинская правда».

«На 20 декабря только будет он нормально работать... Не можем из Луганской области привезти 500 детей на праздники в Киев», – отметил нардеп.

Гройсман ответил: «Я, пока Вы задавали вопрос о покупке билетов, зашел на сайт – я не знаю, какой Вы сайт имели в виду, но ... Ну, вот есть электронный билет, например, из Рубежного Луганской области в Киев: купе эконом – 292,88 гривны и 166,20 гривен плацкарт. В электронном варианте я его нашел».

«Но я все равно посмотрю. Я знаю, что там были технические сбои – вроде бы на вчера все было исправлено», – добавил премьер.

Депутат Владислав Голуб позже также заявил: «Пусть вам покажут кадры, что вчера было на киевском вокзале».

«Ко мне также жители моего округа обращаются: билеты на западном направлении купить невозможно. Я думаю, что это определенный саботаж, когда в конце года, перед днем ​​Святого Николая, перед Рождеством очень многие люди пытаются уехать, посетить своих родных – просто не могут этого сделать  Я считаю, что это полный саботаж «Укрзализныци», – сказал он.

«Если бы мы были в какой-то западной стране, за такие вещи руководство «Укрзализныци» точно несло бы дисциплинарную, а то и кадровую ответственность. Пожалуйста, вмешайтесь», – добавил Голуб.

Гройсман согласился: «Это неприемлемо. Они объясняют это техническим сбоем Технический сбой может быть – и тут нет 100% -х предохранителей. Но нет никакого прощения, система должна работать достаточно стабильно».


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