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Москалькова посетила в СИЗО раненых украинских моряков

Сегодня, 11:42 citynews.net.ua | Напечатать

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в медицинской части московского СИЗО «Матросская тишина» трех раненых украинских моряков, которые содержатся. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Посетила украинских моряков Артеменко, Сороку и Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья», - написала она.

Москалькова сообщила, что раненым «оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику».

«На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами», - отметила она.

По словам Москальковой, морякам обеспечено усиленное питание, они могут открыть счета и покупать дополнительные продукты. Она также отметила, что моряки имеют доступ к библиотеке, каждый из них уже переписывается по электронной почте с родными и близкими.


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