Грузинская авиакомпания приостанавливает полеты в Украину на зимний сезон

Грузинская авиакомпания Myway Airlines закрыла рейсы Тбилиси-Харьков и в ближайшие дни остановит полеты из грузинской столицы в Киев.

Об этом заявил коммерческий директор компании Игорь Апциаури "Первому каналу Грузии", - сообщает avianews.

Единственным маршрутом авиаперевозчика, выполнение полетов по которому будет продолжено, станет Тбилиси-Тель-Авив.

«На данном этапе, к сожалению, мы вынуждены отменить полеты, это касается зимнего сезона. Остаются только рейсы Тбилиси-Тель-Авив. Другие рейсы возобновятся с конца марта, с летнего навигационного сезона. Это вызвано несколькими факторами. По сравнению с нашими прогнозами, с точки зрения пассажиропотока, создан худший результат. Также сказались последние события в Украине. Сначала, мы приостановили рейс в Харьков, а теперь вынуждены остановить и Киев», — заявил директор компании.

Еще одним фактором остановки полетов топ-менеджер Myway Airlines назвал запланированное на январь-февраль техническое обслуживание самолетов, при котором выполнение всех рейсов было бы затруднено.

По словам Апциаури, Myway Airlines планирует изменить нынешнюю систему продаж, поскольку она не работала полноценно, и рассчитывает возобновить полеты с конца марта 2019 года.

Регулярные полеты Myway Airlines начала в июне 2018 года, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми. В октябре авиаперевозчик запустил прямые рейсы из Тбилиси в Киев. Инвестором проекта выступила китайская группа Hualing Group. Флот Myway Airlines включает два 170-местных самолета Boeing 737-800.