В Киеве начали проверку сооружений для укрытия населения

В Киеве начаты проверки самых простых сооружений гражданской защиты города для укрытия населения, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«На совместном совещании спасательных служб и представителей местной власти было решено начать проверки простых укрытий и сооружений двойного назначения, их технического состояния, наличия указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц и соответствие мест расположения объектов с интерактивной картой Google», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние дни участились случаи обращения граждан и представителей СМИ в Главное управление по поводу неточностей мест расположения самых простых укрытий и сооружений двойного назначения города Киева на интерактивной карте, составленной в КГГА.

Поэтому с 5 декабря такие проверки в столице уже начались. Сотрудники Главного управления вместе с представителями органов местной власти спускаются в подземное пространство столицы для осмотра мест укрытия. В случае выявления нарушений, или разногласий расположения объектов с интерактивной картой представителями органов местной власти такие нарушения фиксируются и в кратчайшие сроки должны быть устранены.