Рада признала ветеранов УПА участниками боевых действий

Верховная Рада расширила перечень борцов за независимость Украины в XX веке.

За закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке» проголосовали 236 нардепов, сообщает пресс-служба парламента.

Законом предоставлен статус участника боевых действий лицам, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Соответствующие изменения внесены в статью 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», пункт 16 которого изложен в новой редакции.