Патрульная полиция проводит отработку в Славянске

Патрульная полиция проводит профилактическую отработку в Славянске и возле города, - сообщает Патрульная полиция Краматорска и Славянска в Фейсбуке.

Главная цель такой работы - выявление и привлечение к ответственности нарушителей правил дорожного движения, выявление запрещенных веществ и оружия, а также лиц в розыске.

Около 6.30 патрульным и полицейский группы быстрого реагирования (ГБР) из числа сотрудников Славянского отдела полиции был проведен инструктаж. Руководство ознакомило подчиненных с работой и поставило задачи.

После этого правоохранители приступили к работе, сосредоточив внимание на наиболее проблемных и загруженных участках города и округа.

За несколько первых часов правоохранители составили более десяти административных материалов. Главные нарушения - управление в нетрезвом и отсутствие водительского удостоверения.

Оперативно-профилактическая отработка будет проводиться до 8 декабря включительно.