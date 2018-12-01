В Василькове – массовое отравление военных

4 декабря в 16:30 в медицинский пункт одной из воинских частей Василькова Киевской области обратились 12 военнослужащих срочной службы с жалобами на боль в желудке, понос, субфебрильную температуру.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Военнослужащим оказана первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз – гастроэнтероколит.

5 декабря должностные лица 10 Регионального санитарно-эпидемиологического управления отобрали бактериальные смывы, пробы воды и пищи в воинской части, выдали предписание по поводу регистрации случаев острых кишечных инфекций. 6 декабря представители Управления осуществили выезд в указанную часть для проведения дополнительных исследований.

Сейчас под наблюдением врачей Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» находятся 20 человек.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины обеспечивается контроль по проведению служебного расследования по факту заболевания военнослужащих.