В Киевской области произошел взрыв на АЗС

В Киевской области в селе Крушинка произошел взрыв на АЗС, в результате чего пострадал один человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, на АЗС в Васильковском районе во время заправки газом автомобиля "Газель" взорвался баллон газовой установки, пострадал 47-летний водитель, который находился в машине. Сейчас пострадавший находится в больнице, его прооперировали.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).