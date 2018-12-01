Спрос на железнодорожные перевозки из Украины в страны ЕС растет. Об этом заявил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, - сообщает пресс-служба компании.

По его словам, спрос на железнодорожные перевозки в страны ЕС растет, поэтому Укрзализныця развивает международное сообщение. «За 11 месяцев этого года Укрзализныця перевезла 389,1 тыс. пассажиров в страны ЕС - это почти в 2 раза превышает соответствующие показатели прошлого года, в целом перевезли на 184 тыс. пассажиров больше», - отметил Е.Кравцов.

Самым популярным направлением остается Киев - Перемышль. В направлении Польши поезд № 715 курсирует загруженным на 63%, а поезд № 705 - на 77%. Всего за 11 месяцев этого года Укрзализныця перевезла почти 300 тысяч пассажиров в Перемышль против 150 тыс. пассажиров - показателя за 11 месяцев прошлого года.

Также большим спросом пользуется поезд № 67 Киев - Варшава, которым за 11 месяцев этого года воспользовалось почти 27,5 тыс. пассажиров, а поезд в среднем заполнен на 81%, что на 14 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщалось ранее, 28 сентября этого года Укрзализныця запустила международный поезд «Четыре столицы» по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига.