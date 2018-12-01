Песков: РФ рассмотрит предложения по обмену украинских моряков

Россия наверняка рассмотрит предложения руководства Украины по обмену захваченных в Керченском проливе украинских моряков в том случае, если они поступят.

С таким заявлением выступил в среду, 5 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает mk.ru.

При этом он подчеркнул, что не знает, предоставит ли Россия ответ на предложения Украины.

«Мне не известно о таких условиях, если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка, они будут рассматриваться, однако означает ли это, что на них будет дан ответ, я в настоящее время вам сказать не могу. Я не знаю»,— заявил спикер Кремля.