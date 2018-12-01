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В Краматорске только 6 из 90 убежищ полностью готовы к использованию

Сегодня, 15:11 citynews.net.ua | Напечатать

Только шесть из 90 убежищ Краматорска полностью готовы к использованию в случае необходимости.

Об этом на аппаратном совещании доложил руководитель управления по вопросам гражданской защиты Сергей Кукочка, - передает "Восточный проект".

"По результатам комплексных проверок, из 90 убежищ полностью готовы к использованию - 6, ограничено готовы - 35, не готовы – 49", - пишет сайт.

По результатам проверки состояния защитных сооружений города, проведенной в связи с введением военного положения, выяснилось, что 21 убежище находится в постоянно подтопленном состоянии из-за высокого уровня грунтовых вод, 4 убежища из-за ликвидации предприятий (молокозавод, кирпичный завод, пивзавод) оказались бесхозными, 2 убежища учтены ошибочно, поскольку фактически не существуют.

Отмечается, что с целью повышения уровня готовности убежищ к укрытию людей ежегодно балансодержателями разрабатываются "Планы ремонта защитных сооружений", однако в результате недостаточного финансирования реальный объем реализации запланированных мероприятий остается крайне низким.

Так, на 2018 год предприятиями, учреждениями и организациями на приведение убежищ в надлежащее состояние планировалось почти 3,0 млн грн., а фактические расходы за 9 месяцев составили лишь чуть более 15,0 тыс грн. По итогам года показатель будет выше, поскольку значительный объем работ запланирован на 4-й квартал текущего года.

Для укрытия населения города, кроме убежищ, могут использоваться также быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты, простейшие укрытия и сооружения двойного назначения. Прежде всего, речь идет о бывших убежищах 5-го класса защиты, расположенных в жилых домах, и которые в настоящее время переведены в разряд подвалов, поскольку не соответствуют современным требованиям. Кроме того, для кратковременного укрытия людей пригодны отдельные подвальные и цокольные помещения жилых домов, административных и других зданий, а также некоторые заглубленные сооружения (подземные пешеходные переходы, подземные паркинги и т.д.).

Управлением по вопросам гражданской защиты вместе с 12-м государственным пожарно-спасательным отрядом проведена работа по обследованию таких сооружений и включение их в фонд защитных сооружений на территории города. По результатам проведенной работы в фонд защитных сооружений дополнительно к имеющимся убежищам включено 146 простых укрытий и 4 сооружения двойного назначения.

Подчеркивается, что в Краматорске жилые кварталы с пяти- и девятиэтажной застройкой практически не имеют пригодных для укрытия сооружений. В годы, когда велось строительство этих кварталов (выше улицы Василия Стуса, микрорайонов "Лазурный" и "Станкострой"), убежища не были предусмотрены, а подвальные помещения жилых домов не приспособлены для укрытия людей. Таким образом, наиболее густонаселенные районы города остались практически без средств коллективной защиты.


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