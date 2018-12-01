Порошенко призвал мир усилить санкции против РФ из-за событий в Керченском проливе

Порошенко призвал мир усилить санкции против РФ из-за событий в Керченском проливеСегодня, 14:35
Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg призвал мир усилить санкции против Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-службы главы государства.
Как сообщается, Порошенко поблагодарил мировых лидеров за поддержку Украины в тяжелые времена агрессии Российской Федерации.
Глава государства также отметил, что заявления США, G7, Европейского союза и других союзников являются мощной поддержкой Украины. Но несмотря на эти заявления, президент РФ Владимир Путин продолжает действовать.
"В этой ситуации мы должны иметь более тесную координацию и также действовать. Действовать - не значит объявлять войну. Точно нет. Мы - мирная страна и я - человек мира. Мы просто хотим защитить наш суверенитет и территориальную целостность и независимость. Но действовать - означает введение новых санкций против России, пакет санкций за Азов", - заявил он.
Кроме того, Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях. По его словам, Украина рассчитываем на это и приглашает корабли НАТО для того, чтобы обеспечить стабильность.
"Потому что это новый вид войны - гибридная война, включающая в себя кибератаки на западные демократии, кампании по дезинформации, попытки атак на разные страны во время выборов, эмбарго украинских товаров, прекращение поставки природного газа и, главное - использование вооруженных сил против суверенных и независимых государств, включая Украину", - добавил он.