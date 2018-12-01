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Школьники Краматорска уходят на карантин

Сегодня, 17:32 citynews.net.ua | Напечатать

Занятия в школах Краматорска будут приостановлены с 5 по 11 декабря в связи с высокой заболеваемостью школьников ОРВИ.

Такое распоряжение сегодня, 4 декабря, подписал секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко, - сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

"С 5 по 11 декабря включительно в общеобразовательных учебных и внешкольных заведениях города учебный процесс будет приостановлен", - говорится в сообщении.

Решение единогласно было принято на заседании оперативного штаба по координационной деятельности по предотвращению распространения заболеваемости среди детей школьного возраста гриппом и ОРВИ, согласно приказа № 732 Министерства здравоохранения Украины.

На период эпидемии в стабилизации и улучшения ситуации в городе будет действовать комплексный план мероприятий по профилактике острых респираторно-вирусных инфекций.

По словам начальника отдела здравоохранения Валерии Мельник, по состоянию на 3 декабря, превышение эпидпорога среди школьников составляло более 67%, что является поводом для введения ограничительных мер.


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