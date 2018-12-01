Четверо мужчин организовали в Ужгороде подпольный цех по изготовлению контрафактного коньяка «Закарпатский», сообщает полиция области.

На незаконном предприятии нашли больше тысячи бутылок алкоголя, пишет kriminalukraine.com.ua

К изготовлению и продаже поддельной алкогольной продукции причастны четверо жителей Закарпатья. При проведении обыска в помещениях подпольного предприятия правоохранители нашли и изъяли 1400 бутылок коньяка «Закарпатский» с поддельными акцизами. Алкоголь изъят и направлен на экспертизу. На данный момент, в рамках возбужденного по ст. 199 УК (изготовление, хранение, марок акциза организованной группой или в особо крупных размерах) уголовного дела, проводятся неотложные следственные действия.