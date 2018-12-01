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Россия частично разблокировала украинские порты на Азове

Сегодня, 10:21 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 3 декабря 2018 наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено», - сказал глава ведомства Владимир Омелян.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход – 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

Министр отметил, что разблокирование украинских портов стало возможным благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных медиа: «Вчера вместе с замминистра обороны Украины Анатолием Петренко и руководителем Администрации морских портов Украины мы сделали расширенную совместную пресс-конференцию в порту Мариуполя для иностранных медиа, где рассказали о нарушениях международного права со стороны Российской Федерации, экономических и геополитических угрозах блокирования портов Азова, а также призвали международное сообщество выступить единым голосом в защиту демократии, мира и свободы в Украине».


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