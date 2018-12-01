Мужчина с топором в маске тигра пытался ограбить магазин в Кривом Роге

В Кривом Роге продавцы магазина фототехники задержали и передали полицейским разбойника в маске тигра, сообщает пресс-служба Национальной полиции

Мужчина в новогодней маске тигра с топором в руках пытался ограбить торговое заведение.

Преступление произошло вечером 30 ноября в Саксаганском районе города. Сотрудники магазина самостоятельно обезвредили нападавшего и удерживали его до приезда полиции.

Полицейские задержали разбойника и доставили в отделение полиции. Им оказался 42-летний местный житель. Сведения по данному факту внесены в Едрей по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Вору грозит до 12 лет лишения свободы