На въезде в Винницу установили мобильные блокпосты

Мобильные блокпосты установили на въездах в Винницу. Об этом сообщается на сайте Нацгвардии Украины.

"С целью недопущения совершения правонарушений и других антиобщественных проявлений, осуществление оперативного реагирования на любые изменения в оперативной обстановке на основных трассах Винницы установили мобильные блокпосты, в состав которых вошли нацгвардейцы и полиция", - говорится в сообщении.

Работники полиции вместе с военнослужащими Нацгвардии Украины проверяют подозрительные автомобили и людей. Проверки на блокпостах имеют профилактическое направление.

Правоохранители выполняют служебно-боевые задачи на пяти мобильных блок-постах, в направлениях въезда в город на Хмельницкой, Киевской, Барской, Гниванской и Немировской автодорогах.

Меры связаны с усиленным вариантом несения службы.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение вводится сроком на один месяц в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.