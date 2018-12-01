Денисова: Для освобождения украинских моряков предусмотрена «особая модель»

Статус военнопленных предусматривает особую модель освобождения захваченных Россией украинских моряков, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Есть Женевская конвенция о военнопленных, к которой Украина присоединилась и ратифицировала ее, она действует с 1955 года. Там четко определено: если это военнопленные, никакого обмена не может быть на любых преступников, в том числе из России», - сказала она, передает Радио Свобода.

Денисова отметила, что этот статус не позволяет их дело рассматривать в обычном суде и содержать их в тюрьме, в частности в СИЗО «Лефортово».