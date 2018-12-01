В Мирнограде прокурор задержал на улице мужчину, который ограбил 12-летнего ребенка

Прокурор задержал на улице мужчину, который ограбил 12-летнего ребенка в Мирнограде, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В субботу, 1 декабря, около 14:00, прокурор Красноармейского местной прокуратуры Виталий Власенко, находясь возле остановки общественного транспорта в городе Мирноград, заметил, как к мальчику, который собирался воспользоваться услугами банковского терминала, подошел неизвестный мужчина, выхватил из рук у ребенка денежные средства в сумме 200 грн и начал убегать.

25-летний прокурор самостоятельно догнал и задержал его, после чего вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Личность злоумышленника установлена - им оказался 27-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств

Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Злоумышленник, который обокрал 12-летнего мальчика, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.