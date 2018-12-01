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Порошенко предложил разрешить местные выборы при военном положении

Вчера, 14:51 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, которые позволят провести в декабре местные выборы. Об этом на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель главы государства в Раде Ирина Луценко, передает LIGA.net.

Она отметила, что президент предлагает внести изменения в статью 19 закона о правовом режиме военного положения.

По проекту запрет на проведение выборов при военном положении не должен распространяться на местные выборы, назначенные на 23 декабря 2018 года.


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