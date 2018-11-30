В школе под Киевом обрушилась крыша спорткомплекса

В субботу, 1 декабря, в Вишневом (город в Киево-Святошинском районе Киевской области) обрушилась крыша недавно построенного спорткомплекса Favorite Fit. Здание находится на территории школы №4.

ЧП произошло около 11:20, сообщает Информатор.

На момент обрушения в здании находились около 30 детей с преподавателем. Когда он услышал треск конструкции, сразу же вывел всех учеников на улицу. Как только они эвакуировались, сразу же обрушилась крыша.

Мужчина, ребенок которого который ходит на секцию дзюдо в этом зале, рассказал, что на момент происшествия занятия проводились в двух залах — в одном мальчики занимались дзюдо, а во втором девочки изучали танцы. Больше пострадал второй зал — под обломками куча поврежденного оборудования. Но к счастью, все дети сейчас в безопасности.

Как рассказали местные жители, данный спорткомплекс был построен весной этого года. Они говорят, что зал возводили очень быстро, в краткие сроки. По их мнению, причиной обрушения могли стать недочеты при строительстве. Также есть версия, что крыша не выдержала веса снега, который шел всю ночь и днем.