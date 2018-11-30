В Покровске бойцы ГСЧС спасли собаку из трехметрового колодца

Бойцы ГСЧС спасли собаку, упавшую в трехметровый колодец в Покровске 2 декабря, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В воскресенье в 10:50 в Службу спасения «101» за помощью обратилась жительница Покровска . Женщина просила помочь достать из канализационного колодца ее собаку. ЧП произошло в микрорайоне Шахтерский.

Бойцы 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, по штурмовой лестнице спустились в канализационный колодец глубиной 3 м и достали из него собаку, после чего передали перепуганное животное владелице.