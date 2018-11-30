Украина занимает 28-е место в рейтинге «силы паспорта»

В рейтинге «самых сильных» паспортов мира Украина занимает 28-е место. Украинские граждане могут посетить 131 страну мира без виз (89 стран - без виз, в 42 странах визу ставят по приезду).

Об этом говорится в рейтинге Global Passport Power Rank 2018 от портала Passport Index, сообщает «Украинская правда».

Первое место в рейтинге занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов - возможность въезда без виз в 167 стран. На втором месте - Германия и Сингапур - с паспортами этих стран можно посетить без виз 166 стран.

Третью строчку рейтинга разделили Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и США, с паспортами которых можно посетить без виз 165 стран.

Последнее место в рейтинге от Passport Index занял Афганистан, паспорт которого дает возможность безвизового въезда в 29 стран.

Рейтинг Passport Index оценивает паспорта 193 стран, входящих в состав ООН и официальные документы 6 территорий: Ватикана, Косово, Гонконга, Палестинской автономии, Тайваня и Макао.

«Территории, присоединенные к другим странам, такие как остров Норфолк (Австралия), Французская Полинезия (Франция), Британские Виргинские острова (Великобритания) и т.д., которые не выдают свои собственные паспорта, исключаются из рейтинга и не считаются пунктами назначения», - отмечают в Passport Index.

В прошлом году украинский паспорт занял 32-е место (119 стран без виз).