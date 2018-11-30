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В Донецкой области четверо мужчин с битами и электрошокером напали на пункт "Национальной лотереи"

Сегодня, 09:42 citynews.net.ua | Напечатать

Четверо мужчин задержаны в связи с разбойным нападением на пункт "Национальной лотереи" в Белозерском 1 декабря, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В дежурную часть Добропольского отдела полиции от кассира пункта "Национальной лотереи", расположенного в г. Белозерском, поступило сообщение о разбойном нападении. По словам кассира, около 4:00 в заведение ворвались четверо неизвестных мужчин. Угрожая электрошокером и предметами, внешне похожими на металлическую и деревянную биты, нападавшие заставили женщину отдать им все имеющиеся в кассе денежные средства - на общую сумму 10 000 грн, после чего покинули помещение на автомобиле марки KIA Rio.

По факту разбойного нападения на пункт "Национальной лотереи" открыто уголовное производство

Автомобиль был обнаружен на автодороге в Доброполье. В ответ на требования сотрудников полиции остановиться, злоумышленники увеличили скорость движения и во время опасного маневрирования пытались повредить полицейский автомобиль.

С целью остановки транспортного средства беглецов, на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", патрульные применили огнестрельное оружие.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны трое жителей г. Белицкое в возрасте от 27 до 33 лет и 35-летнего жителя г. Родинское. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.


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