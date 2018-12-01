В Международном аэропорту "Борисполь" сообщили, что из-за снегопадов, которые охватили Киев, возможны задержки рейсов.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Как сообщается, изменения в расписании рейсов возможны, потому что в результате снегопадов увеличилось время подготовки к вылетам и прилетам самолетов. Кроме того, сейчас проводится очистка перрона и взлетно-посадочных полос.

"К вниманию пассажиров! Плотные снежные осадки ночью обеспечили нас значительной работой. Идет очистка перрона и взлетно-посадочных полос, деайсинг обработка самолетов. Соответственно, подготовка к вылетам/прилетам занимает больше времени, чем всегда. Возможны изменения в расписании рейсов", - говорится в сообщении.