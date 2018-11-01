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Порошенко рассказал, при каких условиях в Украине начнется всеобщая мобилизация

Сегодня, 18:35 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко заявил, что если Российская Федерация не проявит наземную агрессию, то в Украине не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами в Хмельницком, - сообщает "РБК-Украина"

По словам главы государства, сейчас армия формируется в основном на контрактной основе, и сегодня оборону на Донбассе держат именно контрактники. 

"Каждый ощутит, что власть так организовала оборону страны, что студентов ничто, никто и ничем не отвлекает от овладения знаниями. Пока РФ не вторгнется на нашу территорию, не проявит наземную агрессию, не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод - это мое президентское слово", - заявил Порошенко.


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