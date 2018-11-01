Генпрокуратура настаивает, что Янукович до сих пор в международном розыске

Генеральная прокуратура настаивает на том, что бывший президент Виктор Януковичнаходится в международном розыске Интерпола.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос агентства "Украинские новости".

"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого Янукович объявлен в розыск и на данный момент он находится в международном розыске Интерпола", - сказано в ответе.

Генпрокуратура не смогла предоставить информацию о том, сколько всего бывших высокопоставленных чиновников Украины находятся в международном розыске.

В то же время в базе розыска Интерпола сейчас нет людей с фамилией "Янукович".