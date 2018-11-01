Россиян будут пускать в Украину только по гуманитарным причинам

В связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пропускать в Украину только по гуманитарным причинам.

Об этом говорится в заявлении главы Госпогранслужбы Петра Цигикала.

По его словам, Государственная пограничная служба переведена в первый уровень боеготовности, граница охраняется в усиленном режиме, также усилены наряды на границе с Россией и аннексированным Крымом.

"В случае возникновения обстановки гуманитарного характера граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы будем пропускать", - добавил Цигикал.