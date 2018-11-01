Кабмин предлагает разрешить проживание детей-сирот с инвалидностью в детдомах до 23 лет

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №9347 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект был зарегистрирован в Раде 28 ноября 2018 года.

В частности, документом предлагается разрешить лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста независимо от того, учатся они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

Сейчас же, согласно действующему закону, воспитанники находятся в приемных семьях, детских домах семейного типа до достижения 18-летнего возраста, а в случае продолжения обучения в заведении профессионального (профессионально-технического), высшего образования - до 23 лет или до окончания соответствующего учебного заведения.

В пояснительной записке подчеркивается, что по состоянию на 01.05.2018 в приемных семьях, детских домах семейного типа воспитываются 36 человек из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность, в возрасте от 18 до 23 лет.

"Для обеспечения 36 человек из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность, в год нужно 2594 488,32 гривны", - говорится в записке.

Подчеркивается, что эти расходы можно профинансировать за счет экономии средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком", оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплаты социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.