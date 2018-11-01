В школах Мариуполя из-за ОРВИ остановлен учебный процесс в 25 классах

Учебный процесс в 25 классах в школах Мариуполя приостановлен из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ среди школьников.

Об этом сообщает сайт Мариупольского горсовета.

Как сообщает мариупольский городской филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», на текущей неделе, в лечебно-профилактические учреждения города обратились за медицинской помощью 1703 человека с признаками ОРВИ. Из них 48 человек госпитализированы.

Показатель заболеваемости на 100 тыс человек составил 361,6. Это незначительно выше, чем на предыдущей неделе - +2,3% и на 50,1% ниже эпидемического порога.

В возрастной структуре заболевших острыми респираторно вирусными инфекциями преобладают дети в возрасте от 0 до 17 лет – 71,2% от общего числа заболевших. Превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ отмечается среди школьников на 49,2%. В связи с этим был приостановлен учебный процесс в 25 классах. Случаев заболевания гриппом в городе не зарегистрировано.

На текущей неделе зарегистрировано 18 случаев заболевания корью, в том числе среди детей - 11 случаев. Подчеркивается, что 11 человек из заболевших не были привиты.

Единственным надежным средством защиты от кори является вакцинация. Прививки проводятся двукратно: в возрасте 1 года и в 6 лет.