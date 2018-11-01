Порошенко: от отмены выборов из-за военного положения выигрывает только Путин

Президент Украины Петр Порошенко в интервью Sky News заявил, что российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко, отвечая на вопрос относительно обвинения РФ в создании провокации в Керченском проливе для влияния на предстоящие выборы, отметил, что президента страны будет избирать украинский народ, а не РФ.

"У меня две плохие новости для господина Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ. Вторая: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выиграет только один человек. Знаете кто это? Это господин Путин", - заявил Порошенко