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Сенат США единогласно обвинил Россию в агрессии против Украины

Сегодня, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

Сенат США единогласно проголосовал за резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе в отношении кораблей украинского флота. Соответствующий документ появился на сайте верхней палаты Конгресса США, передает 112 Украина.

В документе содержится призыв к Москве немедленно вернуть захваченные корабли Военно-Морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые осуществляли переход из Одессы (Черное море) в Мариуполь (Азовское море), и освободить заключенных моряков.

Кроме того, высказывается поддержка официальному Киеву и осуждаются любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила.

Незаконное строительство Керченского моста, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, параллельно с милитаризацией Азовского моря, привело к ужесточению контроля над военно-морским движением в проливе. США ожидают, что Россия прекратит проверки судов.

В документе отмечается, что Вашингтон не признает незаконное присоединение Крымского полуострова к России.

Резолюции Конгресса носят декларативный характер, однако служат сигналом для президента США к действиям.


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