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Климкин заявил, что Украина разорвала 48 договоров с РФ

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за последнее время было приостановлено действие 48 договоров с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Павла Климкина в эфире программы "Право на власть".

"Мы в последнее время убили 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно. Для того, чтобы это не повредило нашим гражданам. Что в отношении Азовского моря.. у нас есть фундаментальный иск, который охватывает Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив. Согласно конвенции о морском праве, по результатам событий в воскресенье, мы подали в нее дополнительную жалобу", - сказал он.


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