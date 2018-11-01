Суд ЕС отказал соратнику Януковича о снятии персональных санкций

28 ноября, Президент суда Европейского союза отклонил ходатайство бывшего главы администрации президента времен Виктора Януковича, Андрея Клюева, который просил приостановить действие санкций ЕС против него, передает «Главком».

Клюев утверждает, что ЕС не смог проверить достоверность информации, предоставленной украинской властью, когда его вносили в санкционный список.

Глава суда в ответе Клюеву заявил, что не увидел необходимости немедленного прекращения действия санкций.

При этом он добавил, что позже суд рассмотрит, являются ли ограничительные меры против Клюева законными.