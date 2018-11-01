Захваченных украинских моряков доставили в Москву

Украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, доставили из аннексированного Крыма в СИЗО Москвы.

Об этом сообщил адвокат пленного украинского матроса Романа Мокряка Джемиль Темишев.

«Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово сообщили. Сегодня из-за «технических мероприятий» Лефортово практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия», - написал он в Facebook.

Количество доставленных в Москву моряков неизвестно.