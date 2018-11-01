В Херсонской области разместят больше бригад ВСУ

Херсонская область готовится к увеличению присутствия Вооруженных сил Украины. Места дислокации для разворачивания новых бригад уже определены, передает "112 Украина".

По словам главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, ранее в Херсонской области перевели в режим повышенной готовности военные формирования и другие силовые структуры органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Мы с начала объявления указа президента перевели в режим повышенной готовности наши военные формирования и другие силовые структуры органов исполнительной власти, местного самоуправления. Кроме того, у нас есть совет обороны Херсонской области, где на заседании в понедельник предусмотрели ряд мер. Уже сегодня утром мы получили директивы Генштаба Украины относительно усиления обороноспособности нашей области, отработали их на совете обороны. По результатам можем сказать, что мы готовимся к значительному увеличению военного присутствия ВСУ в Херсонской области, мы уже определили места дислокации для развертывания бригад обороны Херсонской области. Работаем над тем, чтобы их сейчас развернуть", - объяснил он.

Он отметил, что больше всего планов по поводу информационной безопасности. Добавив, что никакого комендантского часа, никаких изъятий транспорта или собственности осуществляться не будет.