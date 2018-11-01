В РФ заявляют, что Керченский пролив открыт для украинских судов

Пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо ограничений на проход судов в Керченском проливе не вводилось.

Об этом он заявил журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что украинским судам якобы не дают разрешение на проход Керчь-Еникальского канала, сообщает ТАСС.

«Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме», - сказал Песков. Представитель Кремля отметил, что по погодным условиям в некоторых случаях порт Керчи может принимать решения о регулировании навигации, но об этом нужно спрашивать профильные структуры.