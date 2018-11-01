В Карпатах начался лавинный сезон

Сегодня, 28 ноября, в украинских Карпатах открыт лавинный сезон, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«28 ноября в связи с выпадением снега высотой более 30 см, лавиноопасен сезон в районе Черногорського массива объявляется открытым. Лавиноопасно», –говорится в сообщении.

Также 28 ноября на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). 29 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается низкая снеголавинна опасность (1 уровень).