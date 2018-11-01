В следующем году электронные больничные заменят бумажные

В Украине в 2019 году заработает электронный реестр больничных листов.

Об этом говорится на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

В министерстве отметили, что ежегодно в Украине выдается до 5,5 млн больничных. В то же время правительство решило осовременить эту систему и приняло решение о создании электронного реестра.

"Планируется, что уже в 2019 году электронные больничные листы полностью заменят бумажные. Оформление и продление больничных должно стать удобным процессом. Электронный реестр сэкономит время пациентам и врачам - больные не должны собирать по кабинетам печати, а врачи - тратить время на лишнюю бумажную работу", - добавили Минздраве.

Также сообщается, что пациент будет получать больничный у врача, но сам бланк станет электронным.