Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, Порошенко подчеркнул, что присутствие кораблей НАТО необходимо, чтобы гарантировать безопасность в Азовском море.

"Германия - один из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли к Азовскому морю, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", - сказал Порошенко в интервью немецкой газете Bild.

Кроме того, президент Украины заявил, что глава РФ Владимир Путин видит себя "российским императором", а Украину российской колонией, и после агрессивного захвата Крыма и Донбасса теперь хочет захватить Азовское море.

"Единственный язык, который Путин понимает, - это сплоченность западного мира", - подчеркнул Порошенко.