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Порошенко заявил о передислокации войск к границе с РФ

Сегодня, 17:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине проводится передислокация подразделений Вооруженных сил к границе с РФ, где ожидается возможное начало сухопутной агрессии.

Об этом во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявил Президент Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе

«Большинство из вас уже знают, что такое боевые действия, большинство из вас заслуживают почет и уважение Украины за то, что в трудную минуту вы стали на защиту украинской земли и украинского народа», - сказал Президент.

При этом Глава государства подчеркнул, что «сейчас нам надо повышать мастерство и обеспечить эффективную подготовку для того, чтобы в случае необходимости враг потерпел поражение, заплатил высокую цену за безответственное решение о вторжении на украинскую территорию».

«Здесь позиция должна быть абсолютно четкой - мы должны сократить период боевого слаживания, ускорить боевую подготовку и обеспечить в соответствии с графиком передислокацию подразделений к границе с Российской Федерацией, где мы ожидаем возможного начала сухопутной агрессии», - сказал Президент во время общения с главой Генерального штаба, министром обороны и командиром части.

«Нам нужно сейчас держать порох сухим. Нам нужно сейчас в любой момент дать отпор агрессору», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства сообщил, что кроме штатной численности военных бригад и резерва первой очереди, «мы сегодня имеем уже сотни заявлений участников АТО, готовых немедленно вернуться в свои части и подразделения, использовать свои знания и тот уровень боевой подготовки для того, чтобы защитить страну».

Верховный Главнокомандующий ВСУ поблагодарил танкистам за высокий боевой дух и готовность защищать страну: «Танкисты - это всегда элита Вооруженных Сил. Очень непростая служба, но чрезвычайно эффективна, когда ты хочешь поразить врага. Я рад сегодня видеть ваши улыбки, уверенность, спокойствие ».

«Нам есть чем защитить родную землю. Победа точно будет за нами, потому что мы бьемся за свое - за нашу Украину, за нашу землю, за наш народ», - сказал Президент.


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