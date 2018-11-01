ПФУ обещает платить пенсии вовремя

Пенсионный фонд Украины будет делать все возможное, чтобы все категории граждан получали пенсионные выплаты вовремя.

Об этом заявил председатель правления ПФУ Евгений Капинус, сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержки с выплатами недопустимы. Такая позиция и премьер-министра Украины. Главный приоритет – это зарплаты и пенсии, выплаты которых должны осуществляться при любых условиях, в том режиме, который существует сегодня. И выполнение данной приоритетной задачи мы будем обеспечивать на должном уровне», – сказал он.

Председатель правления ПФУ отметил, что в то же время, для обеспечения плановых поступлений в бюджет фонда, усилено взаимодействие с органами Государственной фискальной службы.