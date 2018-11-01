РФ перебрасывает в Керчь противокорабельные ракетные комплексы «Бал»

В оккупированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи – по трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы «Бал». Ролик опубликован на YouTube-канале российского пропагандистского канала RT, сообщает Лига.Новости.

В октябре этого года ракетные комплексы, в том числе «Бал», оккупанты подняли по тревоге для участия в так называемом зачетном тактическом учении.

Комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, а также защиты побережья на десантоопасных направлениях.