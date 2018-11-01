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В столице блокировали деятельность группировки, которая торговала огнестрельным оружием

Сегодня, 12:56 citynews.net.ua | Напечатать

В столице блокировали деятельность группировки, которая торговала огнестрельным оружием Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, которая специализировалось на сбыте огнестрельного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входил военнослужащий Нацгвардии, заказывали за рубежом "комплектующие" для сбора оружия. Товар они получали международными почтовыми отправлениями.

Злоумышленники собирали средства поражения и реализовывали клиентам на "черном рынке", в том числе представителям криминальных кругов. Средняя стоимость одной единицы оружия составила 2 тыс. долларов.

Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии в Киеве при попытке сбыта 8 единиц огнестрельного оружия. Во время обысков сотрудники СБУ изъяли немало запчастей к короткоствольному огнестрельному оружию, в частности, пистолетных затворов, рамок, стволов и магазинов.

Сейчас задержанному злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.


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