В столице блокировали деятельность группировки, которая торговала огнестрельным оружием

В столице блокировали деятельность группировки, которая торговала огнестрельным оружиемСегодня, 12:56
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, которая специализировалось на сбыте огнестрельного оружия.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входил военнослужащий Нацгвардии, заказывали за рубежом "комплектующие" для сбора оружия. Товар они получали международными почтовыми отправлениями.
Злоумышленники собирали средства поражения и реализовывали клиентам на "черном рынке", в том числе представителям криминальных кругов. Средняя стоимость одной единицы оружия составила 2 тыс. долларов.
Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии в Киеве при попытке сбыта 8 единиц огнестрельного оружия. Во время обысков сотрудники СБУ изъяли немало запчастей к короткоствольному огнестрельному оружию, в частности, пистолетных затворов, рамок, стволов и магазинов.
Сейчас задержанному злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.